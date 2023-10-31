警方破獲以邱男為首的洗錢水房，查扣邱男名下藍寶堅尼URUS及Lexus LM名車。(警方提供)

刑事局電信偵查大隊去年10月破獲假投資詐騙集團案，經持續溯源追查並掃蕩轉帳水房案件，發現邱姓男子多次往返馬來西亞等東南亞國家，涉嫌利用虛擬貨幣洗錢，今年6月趁邱男返台時逮捕他並帶回其他3名涉案者，清查發現邱男從去年2月以虛擬泰達幣洗錢，1年多時間經手的泰達幣就超過104億元。

刑事局電偵大隊與台中市警六分局等單位合作，去年10月破獲假台新證券手機軟體詐騙案件，當時查獲的詐騙金額超過2000多萬，警方持續追查金流，經溯源3層後發現40歲邱姓男子涉嫌經營洗錢水房，且他經常往返香港、菲律賓或馬來西亞等國家，推測應該是在境外與詐欺集團接頭。

警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，之後再由邱男取得虛擬貨幣並變賣成現金，藉此達到洗錢的目的，邱則收取1％「水錢」作為利潤。

經掌握相關事證，檢警6月間拘提邱男到案，並查扣他名下、市價加起來超過1300萬元的藍寶堅尼URUS及Lexus LM名車，以及市價百萬元的3只AP名表、筆電及現金21萬元、毒咖啡包等贓證物；經檢警持續清查，發現邱男去年2月到今年6月經手的泰達幣達3.2億顆、換算市價104億8794萬多元，另他在轉帳水房經手的泰達幣達216萬6177顆、市價約7000多萬。

警方另也逮獲廖姓、陳姓及黃姓共犯，依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，並將持續追查該水房資金來源及流向。