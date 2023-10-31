大陸劉姓女子在1983年到2021年任職中國工商銀行徐州分行辦事員，她在2013年與台灣周姓男子結婚，2021年申請來台定居，但遭內政部以她曾在大陸黨務機構的銀行任職為由，處分不准許，她提告後，台北高等行政法院認為，內政部未請國安單位調查，就認定她擔任黨職，否准她的申請，是違法處分，判決撤銷，內政部應依本判決之法律見解作成決定。可上訴。

台灣周姓男子與劉姓大陸女子在2013年1月22日結婚，經內政部在2017年5月12日許可劉女來台居留，發給長期居留證，有效期限申准延至2022年11月12日，後來劉女在2021年4月30日申請在台定居。

內政部在2022年6月2日開會後決議，劉女因曾任職大陸地區國有商業銀行之中國工商銀行逾37年，違反《居留定居許可辦法》曾擔任大陸地區黨職，作成處分，不予許可劉女申請在台定居，自不予許可之翌日起算3年，不許可再申請定居，劉女不服提起行政訴訟。

劉表示，《居留定居許可辦法》依兩岸人民關係條例授權訂立，其立法意旨在於原則上允許許可定居，否准為例外，然居留定居許可辦法竟詳述不予許可定居之要件，顯已逸脫兩岸人民關係條例之精神甚明。

她說，自己在中國工商銀行任職37年，完全無從事任何政治性任務或代國家行使公權力之職位，僅從事單純之辦事員工作，內政部否准她定居之申請，顯有違授權明確性。

劉女說，自己與周男自2013年結婚來台迄今已9年餘，且連續9年均在台超過184天，於2021年4月底向移民署申請定居台灣，是出於對台灣的認同和喜愛、夫妻感情穩固融洽，居留定居許可辦法限制她不得申請定居，侵害她家庭權，且她也未從事大陸地區黨職，請求撤銷處分。

內政部表示，中國工商銀行設有黨委，由董事長兼任黨委書記，落實中國共產黨黨中央及國務院之重大決策，並進行中國共產黨在中國工商銀行之相關黨建工作，劉彥紅曾任職之中國工商銀行為大陸地區黨務、行政或具政治性機關之事實明確，不予許可的處分無誤。

北高行政法院認為，內政部的會議紀錄決議只記載，「考量劉女在台家庭團聚權，故不撤銷、廢止劉長期居留許可，僅不予許可在台定居之申請」，「下次申請定居時，請移民署專勤隊詳加查察，並請國安單位予以協查有無國安疑慮。」。

合議庭認為，這些會議紀錄讓法院完全無從判斷原處分究竟審酌、考量了哪些因素，據以認定中國工商銀行屬於大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體，為何劉申請定居全然不需請國安單位協查，即能原處分的結論，實令法院費解。

合議庭指出，劉女任職中國工商銀行組織架構、職務階級、工作性質及內容均屬不明的情形下，內政部逕自以原處分認定劉女紅曾任大陸地區黨務等之職務，原處分已有決策事實基礎資訊不完全，以致空泛任意認定事實之違法，判決撤銷處分，內政部應依本判決之法律見解作成決定。