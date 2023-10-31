路上國小主任（右）帶來陳情書，為學校師生發聲。（吳建輝攝）

村民嗆聲現場環保局官員要拿出魄力，讓惡質廠商停工；環保局表示，最快11月3日開始清理，另該公司營運不當的部分，也已函請農業部依法處理。（吳建輝攝）

芳苑鄉長林保玲說，很多學童哭著告訴她，「鄉長阿嬤，我不想要在聞臭味了」，看著這些孩子苦苦哀求，她卻無能為力，真的很捨不得。（吳建輝攝）

彰化縣芳苑鄉頂廓村等5村村民31日集結在村內1家生物科技公司廠房前抗議，不滿廠內堆置曝曬大量混雜廢棄物，傳出的惡臭讓鄰近的路上國小師生吃午餐都邊吃邊吐，村民嗆聲現場環保局官員拿出魄力，讓惡質廠商停工；環保局表示，最快11月13日開始清理，另該公司營運不當的部分，也已函請農業部依法處理。

頂廍、路上、福榮、三成、路平等5村近200位村民集結在生技公司前，高舉白布條抗議，發起抗議的芳苑鄉民代表謝孟衡表示，該生技公司去年進駐芳苑，在頂廍村就有2處空地及廠房，廠內堆置大量禽畜糞、禽類羽毛、動物屍體下腳料等混雜廢棄物，經常飄出酸腐惡臭，嚴重影響附近居民及鄰近的路上國小學童。

謝孟衡指出，今年6月在公所協助下曾與公司協調，該公司允諾7月底會清理完畢，但至今仍堆置曝曬大量混雜廢棄物，這樣言而無信的廠商，加上沒有作為的縣府環保局，逼得民眾不得不上街頭抗議，來捍衛當地民眾生存的機會。

謝孟衡說，廠商申請的是農牧許可，卻違反農牧農用的規定，農業處應撤銷其農牧許可，廠商打著「循環經濟」口號非法堆置惡臭廢棄物，協調會欺騙願意給予改善時間的居民，讓人忍無可忍，就連環保局到場要稽查，還將環保局拒於門外，政府的公權力到底在哪裡，強調若再不改善，不排除發動更大規模的抗議。

芳苑鄉長林保玲說，很多學童哭著告訴她，「鄉長阿嬤，我不想要在聞臭味了」，看著這些孩子苦苦哀求，她卻無能為力，真的很捨不得，公所沒有權力能夠將其趕出芳苑，拜託縣府幫幫忙、拜託縣長幫幫忙。

環保局表示，普盛公司芳苑場今年4月已遭環保局裁處在案，仍罔顧法令規，場內堆置廢棄物拒不清理，今年7月起裁處12次，前後罰了13萬8000元仍置之不理，已依《廢清法》第71條規定要求行為人立即清理，倘不清理將依規定查扣財產，並代為清理，將命該公司預先繳納環保局估算的代清費用，若屆期未繳納將送行政執行署強制執行。