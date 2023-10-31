國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲30日首次政黨協商，宣示合作立判國會席次極大化，但部分區域如台北市文山區，藍白都有提人怎麼解，對此國民黨力拚連任的立委賴士葆今上午霸氣喊，「無所謂」。

賴士葆今日上午出席國民黨立法院黨團召開的「秋冬疫情恐爆發，醫療量能誰來顧？」記者會後，接受媒體提問。被問到在選區內有張其祿挑戰，是否會希望張其祿退選以爭取立委席次最大化，還是覺得不受影響？對此，賴士葆直言，「無所謂，要怎麼樣都可以，怎麼樣我都不排斥、都可以。」

另外針對藍白合總統人選議題，賴士葆向柯文哲喊話，「我們都希望大家多讓一步」如果柯談的前提是他一定要正的，那就不必談了。

賴士葆認為，政黨協商應該跳過全民調、民主初選，直接進行政黨協商，他們從兩黨及人民角度出發，尤其有六成人民希望完成政黨輪替，大家合作起來，下架民進黨才是最高目標。

賴也說，國民黨總統參選人侯友宜已經釋出善意，侯柯兩個人在同張選票上，侯當副的也可以接受，請柯也如此表態。

另被問及侯辦執行長金溥聰在侯辦角色是否淡化？賴士葆回應，不會，金溥聰還是侯辦的總指揮，金是站在侯友宜、國民黨的角度出發。他也稱讚，金進了侯辦後，到目前為止，表現可圈可點，有守有攻。