疫情過後零售內需回溫，寶雅今年前3季合併營收為164.4億元，年增14.7%，營業毛利為71.66億元，毛利率為43.6%，營業利益為23.4億元，營業利益率14.2%，稅後盈餘18.46億元，年增30.7%，每股盈餘17.84元，其中第3季營收為58.7億元，年增11.8%，營業毛利為26.1億元，單季毛利率為44.5%，營業利益為9.1億元，營業利益率15.5%，稅後盈餘7.13億元，年增15%，單季每股盈餘6.89元。

寶雅國際表示，公司將持續展店，並藉由新美妝店/店中店型，布局美妝品類/居家品類，寶雅國際也持續加速數位布局，希望藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗。

美系外資指出，受更多新店開張推動，寶雅第3季合併毛利率與同店銷售(SSS)成長(年成長7%)強勁回升，顯示該公司的業務仍處於良好的狀態，截至9月底為止，全國共有342間寶雅、36間寶家，據寶雅稱，今年第4季寶雅將增加23家，總家數將增加至365家，而寶家門市將減少至27家，我們預期開設更多寶雅店和關閉寶家將提高利潤率，讓2024年有更強的獲利能力，給予寶雅「買進」評等，目標價630元。