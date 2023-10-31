台灣火鍋年產值高達400億元，乾杯自2013年創立「黑毛屋」品牌後積極拓展鍋物市場，版圖涵蓋日式鍋物及重慶麻辣鍋，目前在台灣共有10家「黑毛屋」、4家「黑毛屋本家」、3家「麻辣45」，合計17家門市，累積10年的鍋物品牌經營經驗。

為進一步拓展鍋物市場版圖，乾杯歷時1年籌備，宣布再推出黑毛屋系列最頂規的「黑毛屋招待所」新品牌，鎖定30～50歲講究質感生活的客群，以高規格海陸食材及全方位仲居服務，滿足高端顧客需求，平均客單價約3000元，為集團最高價鍋物品牌。

看好嘉義客群消費力高、且無太多高端餐飲選擇，乾杯「黑毛屋招待所」首店落腳嘉義耐斯王子大飯店17樓，與「老乾杯」為鄰，並斥資千萬打造令顧客放鬆沉浸的奢華空間，廣達202坪空間僅設有86席座位、擁有6間個性化包廂，為集團最大規模分店。

隨著「黑毛屋招待所」明日起亮相試營運，乾杯已完成今年展店計畫，目前集團共有74家門市，包括台灣51家、中國大陸23家。乾杯表示，「黑毛屋招待所」初期將聚焦於員工將完整價值呈現給客人，暫未設定營收目標。若市場反應熱烈，未來將拓展至其他地區開店。