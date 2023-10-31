范姓越南籍移工在2016年逃逸，被警方查獲，後於2021年遣返出境，范男為了再次回到台灣賺錢，砸重本花了越南盾3億（約40萬台幣），從南越巴地頭頓PHU MY港搭乘貨輪，偷渡至高雄港上岸，一路到新竹縣打黑工維生，未料不到半年就被警方查獲，新竹地院以違反入出國及移民法，判處有期徒刑2月，得易科罰金，並於刑期完畢後驅逐出境。

越南籍移工范男長期在台工作，於2016年6月4日逃逸，並於2020年6月9日被警方查獲，而於2021年9月17日遭遣返出境。被台灣管制入境的范男返國後，謀求再次來台工作機會，與越南同鄉達成協議，以越南盾3億為代價安排偷渡。

范男從南越巴地頭頓PHU MY港搭乘某貨輪，於2023年4月30日偷渡至高雄港登陸上岸，以此方式未經許可入境台灣，並在四處打零工維生。未料不到半年時間，在今年10月12日時，行經新豐鄉坪頂三街與松明街口，因形跡可疑且未攜帶護照，被新竹縣專勤隊員警臨檢，發現非法偷渡入境而查獲。

新竹地院認為范男所為已犯入出國及移民法第74條前段之未經許可入國罪嫌，有礙於政府對入出國之管理與國家安全之維護，念及被告坦承犯行，以違反入出國及移民法，判處有期徒刑2月，得易科罰金，並於刑期完畢後驅逐出境。