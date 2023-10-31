據說美國F-22「猛禽」（Raptor）隱形戰機竟然在「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯演中，被菲律賓的韓製FA-50戰機「擊殺」。

F-22「猛禽」（Raptor）是美國5代隱形戰機，專為突破敵方防空而設計。然而，它先前在菲律賓呂宋島上空的「雷霆對抗」（Cope Thunder）聯演中，卻遭遇了強勁的對手——菲律賓的韓製FA-50戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）30日報導，在這次美菲空戰聯演中，菲律賓空軍的FA-50近距離對抗F-22，據說甚至成功「擊殺」了「猛禽」。

美菲今年國防合作顯著提升， 位於南海的菲律賓首次目睹許多尖端戰機降臨。據報導，在這中斷了33年後捲土重來的聯演中，韓製FA-50擊敗了美國空軍的 F-22戰機。

菲律賓空軍最近揭露了現場無線電錄音紀錄，公開了一項意想不到的成就。值得注意的是，1名菲律賓戰機飛行員在和 F-22的空戰演習中，滿懷自信地說：「模擬發射紅外線導引飛彈（Fox 2）！右轉時擊殺了一隻『猛禽』！」

文中說，這標示菲律賓軍史上的重大發展。菲國的FA-50在呂宋島上空的「雷霆對抗」模擬空戰中，戰勝了第5代戰機。不過，菲律賓前軍官蒙特羅（Max Montero）在社群媒體X上質疑，F-22在這次空戰中是否徹底發揮了實力。

Speaking of FA-50, the Philippine Air Force published recently that it was able to do a simulated Fox 2 kill against a USAF F-22 Raptor during Exercise COPE THUNDER 2023 last July 2023. Question is if the Raptors are giving their all in the air to air combat exercise.

📷 PAF pic.twitter.com/KAvYq2Zy0s — Max Montero (@MonteroMax) October 30, 2023

分析指出，F-22身手敏捷，無論在速度或隱形性能上，無疑都優於F-35戰機。而在挪威軍演的事實證明，F-22 無論在空戰，或是在超視距（Beyond Visual Range，BVR）作戰中，都擊敗了F-35戰機。此外，F-22的速度可接近2.0馬赫，而F-35的最大速率通常只限於1.70 馬赫左右。

至於FA-50則是韓國航太工業（KAI）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）攜手打造，2005正式加入韓國空軍服役，而入列菲律賓空軍服役的則有12架。

FA-50最快速度為1.5馬赫，最大航程為1851公里。在武裝方面，機體左側配備1門M197型20公厘3管旋轉機砲，酬載量為4500公斤。2019年，FA-50進行第10批次（Block 10）改良升級，整合洛馬AN/ASQ-33型狙擊手（Sniper）標定莢艙。從2021年起，它提高EL/M-2032型射控雷達輸出功率，可使最大偵測距離延長到超過100公里。