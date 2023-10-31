一名網友表示，公司店門口近來有台白色轎車一停就是好幾天，擋住店門口影響生意，但因為沒畫紅線，所以沒要車主移車，直到昨天公司要拜拜，打電話請車主移車，但車主不但拒絕，還要求拍照傳給他看車子有沒有因拜拜受損，誇張行徑讓網友看傻。

原PO在臉書「爆怨公社」指出，因為公司門口沒有畫紅線，所以有一台白色轎車經常開來停在店門口，一停就是好幾天，雖然影響到公司生意和員工停車，但因沒畫紅線，所以從未打電話要求車主移車。

原PO說，直到昨天，農曆十六日公司要在門口拜拜祈福，白色轎車還是擋住正門口，因為擔心拜拜不慎造成車輛受損，於是打給車主請他移車，但車主說上班沒空直接回絕，他們體諒對方在上班，所以移到店門口旁邊拜拜。沒想到一個小時後，車主竟打電話來，問拜完沒，很不客氣說「我的車在你們門口，你去拍一下我車子的照片，然後加我的LINE，將照片傳給我看」。讓原PO聽了傻眼，「你以為你是誰？臉皮厚成這樣到底是怎麼練成的？」果斷拒絕。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「這年頭是人善被人欺」、「人不要臉天下無敵」、「申請劃設紅線唯一正解」、「路肩那麼小，已經佔用車道了吧，不用客氣，直接請警察來」。