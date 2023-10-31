國民黨立委王鴻薇今於立法院院會質詢經濟部長王美花，台電離岸風電一期的機組，一年多來頻頻故障，這21組裡面其中兩台，甚至已經掛了3個月，3個月來都是故障的。對此，經濟部長王美花回應，「這訊息我今天才知道，我回去了解。」

王鴻薇爆料，台電離岸風電一期營運以來故障率極高，只有一個月是零故障，王鴻薇質疑離岸風電花250億，買的卻是孤兒機組，前景堪憂。

王鴻薇說明，日立與楊德諾在2018年2月共同承攬總價高達250億的離岸風電一期標案，由日立負責3分之1、楊德諾負責3分之2。但離奇的是，日立在得標不到1年後，竟然於2019年1月就宣布退出風力發電機的生產業務，台電花250億買的風電機就此成為孤兒機，全世界絕無僅有。而台電離岸一期契約是20年，結果日立一年就關門，把維修轉給德商，請問全球有人像台電這麼佛心的嗎？

王鴻薇進一步說明，日本製的風電機就和日本製的壓縮機一樣非常稀少，日立的風電機全世界就只有日本本土和台灣離岸1期在使用。

王鴻薇表示，翻開台電公司過去1年每個月的月報，可以發現離岸1期幾乎每個月都有機組停機，而且在月報上呈現的停機代碼是K7，也就是故障！今年除了6月全機組正常運作以外，其它月份少則2台多則7台，好幾個月有3分之1的機組停擺。

王鴻薇說，台電當初表示離岸1期風力發電，每年發電量3.6億度，但去年1整年只達到2.9億度，今年到9月為止更是只有1.8億，剩下3個月，好幾台機組還一直故障，有可能達標嗎？

王鴻薇表示，台電要發展綠能沒有人反對，但為何總是發生一些光怪陸離的事？得標不到1年廠商就退出風力發電機製造，這1年來風電機故障又頻傳，發電量也無法達標，請台電好好說明清楚，花了這250億到底在幹麻？未來這些風電機還有辦法修嗎？