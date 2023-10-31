中國大陸揚言取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠，並延長對台貿易壁壘調查。民眾黨立委邱臣遠質疑，我國對中國依賴逐年降低，但中國占我國貿易量體仍大，若單方面取消ECFA，我方有何因應措施？經濟部長王美花強調，ECFA相關量體占全球貿易總額約為3.7％，而受影響大的占比也相對是比較低，最近政府與相關業者溝通協助轉型與分散市場。

邱臣遠今在立法院會質詢時表示，不管日本、韓國、台灣等亞洲國家都有東南亞政策，包括教育、經濟、文化，過去幾任總統都有做，只是沒有特別包裝成新南向政策，但現在看政府推動的新南向政策貿易總額有1800億元，出口也有969億元，數字有成長，但短時間仍不能取代中國大陸市場。

邱臣遠指出，中國貿易總額一年的2713億元，出口總額約1858.8億元，中國出國佔了38.8％，約為四成，雖然有逐年下降，出口貿易短時間還是沒辦法取代，中國大陸有單方面考慮取消ECFA、貿易壁壘調查，那中央等相關部會目前是否有因應措施？

行政院長陳建仁坦言，短時間是沒以辦法取代中國大陸市場，但目前趨勢是上升，而ECFA影響有做過評估，有三個產業受到的影響比較大，通盤評估起來希望跟中國經濟往來可以繼續。

王美花表示，對中國的出口是總量的概念，ECFA大概是占全球貿易的3.7％左右，在對中國出口38.8％裡面占比應是較低的。2022年ECFA早收清單出口額為204.95億美元，其中影響比較大的為石化、紡織與機械3產業。最近政府也陸續開始與相關業者進行溝通，看要如何協助轉型與分散市場。