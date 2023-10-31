桃園航空城1200名拆遷戶，今到市府前抗議擠爆府前廣場。(蔡依珍攝)

桃園航空城1200名拆遷戶，今到市府前抗議擠爆府前廣場。(蔡依珍攝)

張善政給出具體5承諾。(蔡依珍攝)

游吾和一度在舞台對面和警方發生衝突，甚至跌落高台受傷。(蔡依珍攝)

游吾和一度在舞台對面和警方發生衝突，甚至跌落高台受傷。(蔡依珍攝)

張善政離去後仍有約500人不滿意，高喊要求提出具體時間表，不願離去。(蔡依珍攝)

游吾和重申要依法行政，並放話2周內得不到答案，下次機場見。(蔡依珍攝)

航空城拆遷戶擠爆府前廣場 張善政現身給出5承諾

桃園航空城1200名拆遷戶，今到市府前抗議市長張善政競選政見跳票，張現身並上台宣布5點承諾，包括建物拆遷補償點數加2成、最後搬遷加15％、安置住宅降價、安置街廓補貼、貸款不計年齡，獲得逾半居民喝采滿意離去，但仍有約500居民要求依法行政，將評點調至16.8，綠營議員游吾和一度和警方發生衝突摔倒，他不滿張未接下3000份陳情書，放話2周到機場抗議，近中午才散去。

桃園航空城約1200名拆遷戶今赴桃市府陳情，擠爆府前廣場，藍營議員徐其萬、國民黨第二選區立委參選人涂權吉、菓林里長陳錫達等多位里長，搭建舞台高喊要張善政兌現選舉政見，綠營議員游吾和隔著人群，則另據一方站高台互別苗頭。

張善政10點搭車現身並走上舞台表示，航空城是國家很重要的建設，因為要配合航空城的建設，讓大家必須要搬遷、造成不方便，深深向大家一鞠躬，謝謝大家的配合，「辛苦了！」

張善政有備而來給出5點承諾，第一，因2年來物價上漲很多，會把建物拆遷補償費調高20％，同時自拆獎勵金也會調高2成。第二，市府會制定合理的搬遷期限，所有住到最後的居民會有15％搬遷補償費。第三、會降低安置住宅的售價，到先前宣布的標準，第四、會補償新建建築物的費用，詳細的降價補償幅度和費用都會另外開說明會跟大家報告。同時，蓋房子的時間，會安排安置住宅免費給大家居住，不收房租，直到自己的房子蓋好。

張善政也提到，市府深知大家貸款有困難，銀行說年紀大、要找年輕人擔保等，市府已經協調金融單位，只要是市府認定安置住宅需要貸款的居民，不限年齡都可貸款。

5點新承諾獲得舞台上民代和里長們讚揚，樂見張兌現選舉承諾，陳錫達並宣布散會，近700人離去，陳錫達說，居民3度抗議陳情，甚至赴行政院，都沒人理會，終於遇到張善政願意站出來，甚至上台給出5點具體承諾，如此一來，居民不太需要貸款就能重建家園，強調居民只想買的回去或蓋的回去，至於工廠等其他態樣則不在他們爭取的範圍，要求張善政一定要兌現，若是黃牛做不到，一定會再來拆市府。

但仍有約500人不滿意，高喊要求提出具體時間表，不願離去，在張善政致詞時不斷高喊「跳票市長」的游吾和，一度在舞台對面和警方發生衝突，甚至跌落高台受傷，救護車也到場備援，所幸他休息後並無大礙。

游吾和表示，張善政都在答非所問，不願接下自己手上3000份連署陳情書，是差別待遇、敷衍居民，直指前市長鄭文燦違法失職沒有依法調高評點，接棒的張善政對航空城徵收完全狀況外，逕自宣布評點調到14.7根本沒有法源依據，強調若依規定今年評點應為16.8，重申要依法行政，並放話2周內得不到答案，下次機場見。