前AV導演圤智雨爆料有很多飯局S妹染上性病，而且「中鏢」的尋芳客有增多趨勢，他也不忘公開呼籲：「看哪些模特兒突然消失，就要很小心了，快去健康檢查」，沒想到昨(30日)居然公開賣淫網紅的線索，讓網友紛紛猜測究竟是誰，更驚呼看到名單後相當傻眼。

圤智雨透露高單價賣淫s妹以展場掛居多，關鍵在於「身高夠高、身材好、腿長；口條夠好；夠假掰」，接著透露有淫媒致電談合作，主要是打著論壇女郎的小模，賣淫價位約三到五萬，但若博過版面，價碼立刻翻倍至7到12萬，直接開價30萬，詢問他是否願意幫忙?對此，他表示捧紅得持續拍短影片經營，卻遭駁回：「經營要時間，她們這些女生只看眼前利益，根本沒時間當正常人，每個人也不可能持續拍片」，而圤智雨看完名單則是驚呼：「這些名單真傻眼」。

對於許多人敲碗想知道賣淫網紅身分?他公開線索要網友自行推測，此人身上有少量刺青，不仔細看是不會察覺，接著給出對方特徵，身高約172到176公分，三圍介於D到E，年紀則是33到37歲之間，更透露她以S G 與走秀為主，最後還不忘賣關子：「以上就是第一個線索，過幾天再告訴大家其他提示」，真實身分似乎呼之欲出。

圤智雨接著爆料先前飯局S妹染性病的最新進度，如今雪球越滾越大，擴大感染到其他s妹，而且對象還是以網紅居多，不忘提醒：「這些雞頭要不要把旗下的賣淫妹都抓去健康檢查，其中有幾個有被記者盯上，所以客戶們出入要小心喔」，此話一出勢必讓不少人人心惶惶。