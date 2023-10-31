日本朝日電視台晨間主播佐佐木一真與森千晴，日前遭爆料兩人在街頭玩摔角，纏成麻花捲；消息曝光後朝日電視台、森千晴所屬公司均批評是不成體統的行為，朝日電視台則表示兩人並沒有交往，更下達處分，暫時禁止兩人露臉。

根據《NEWS POST SEVEN》報導，日前接獲一段影片爆料，今年1月下旬的深夜，主播佐佐木一真與森千晴，在大馬路的人行道上玩摔角，周遭還有人起鬨「不要用寢技」、「腳要從這裡勾上去嗎」，而在經幾番交纏後兩人緊抱在一起。

『グッド！モーニング』 出演の 佐々木一真 アナ と 森千晴 アナ、深夜の公道で「不適切な行為」

對此，友人透露，佐佐木一真和森千晴因為在《Good！Moring》同台變得親近，今年夏天升格為戀人；不過，朝日電視台卻表示兩人沒有交往，也與森千晴所屬公司一同批評兩人行為不成體統，而目前因考量到事件的性質，這段期間讓兩人「自肅」暫停演出節目。

事實上，25歲的佐佐木一真畢業自早稻田大學法學部，曾擔任時尚雜誌專屬模特兒；至於森千晴從小學到高中都讀名門女校，之後進入慶應大學文學部，因出眾外貌很快便被星探發掘，在就讀大學時就固定演出《Good！Moring》，畢業後順勢當上該節目的播報員。