前中共軍事科學院副院長何雷贈送給此次香山論壇美方代表與美國防部長奧斯丁的臂章，表達中國追求和平態度。（吳泓勳攝）

美方此行參加香山論壇層級較上屆較低，由美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯代表率團，且現場維持低調立場。前中共軍事科學院副院長何雷表示，會場上也與卡萊斯見了兩面，以軍方學者的立場表達歡迎之意，並對奧斯丁來沒有出席表示遺憾。

何雷更透露，送了卡萊斯一份軍事科學院的臂章作為小禮物，並與她說明，臂章反映一支軍隊的文化，稱上面的盾牌的含意是防禦、橄欖枝則代表和平，表達中國奉行的態度與立場，並多準備一份請她返美後轉送給奧斯丁。

但何雷也說，不管美方代表團的級別高低與人員多少，都持以熱烈歡迎態度。但認為美國國防部長奧斯丁今年以來，多次強調提出要求與中國軍方的高層進行會晤，香山論壇最終遺憾的沒有出席，認為誠意真是假、是虛是實，大家自有公認。

大陸國防部發言人吳謙31日也詳細說明前一天與卡萊斯的互動。他表示與卡萊斯進行簡短寒暄後，聊了一些關於兩軍最近交流活動事件，認為透過出席香山論壇的代表團讓雙方見面是個很好的開始，也希望多一些與雙方交流工作。

但吳謙說，同時也談到交流應該不單是為了交流，關鍵要有交流實質的內容，也希望美方能夠採取實際的舉動。