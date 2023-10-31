美方此行參加香山論壇層級較上屆較低，由美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯代表率團，且現場維持低調立場。前中共軍事科學院副院長何雷表示，會場上也與卡萊斯見了兩面，以軍方學者的立場表達歡迎之意，並對奧斯丁來沒有出席表示遺憾。
何雷更透露，送了卡萊斯一份軍事科學院的臂章作為小禮物，並與她說明，臂章反映一支軍隊的文化，稱上面的盾牌的含意是防禦、橄欖枝則代表和平，表達中國奉行的態度與立場，並多準備一份請她返美後轉送給奧斯丁。
但何雷也說，不管美方代表團的級別高低與人員多少，都持以熱烈歡迎態度。但認為美國國防部長奧斯丁今年以來，多次強調提出要求與中國軍方的高層進行會晤，香山論壇最終遺憾的沒有出席，認為誠意真是假、是虛是實，大家自有公認。
大陸國防部發言人吳謙31日也詳細說明前一天與卡萊斯的互動。他表示與卡萊斯進行簡短寒暄後，聊了一些關於兩軍最近交流活動事件，認為透過出席香山論壇的代表團讓雙方見面是個很好的開始，也希望多一些與雙方交流工作。
但吳謙說，同時也談到交流應該不單是為了交流，關鍵要有交流實質的內容，也希望美方能夠採取實際的舉動。
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