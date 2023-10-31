銅鑼居民組成自救會反對設置化製廠。（李京昇攝）

苗栗縣政府獲農業部補助，規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環資源利用研究中心（化製廠），引發地方居民反彈，31日組成反銅鑼設置化製廠自救會，並喊出訴求，要求縣府撤案，反對化製廠進入銅鑼鄉。縣府回應，該案目前仍在評估中，尊重地方意見，未來也會送農業部審核才興建。

今天自救會成立大會，聚集百餘位地方鄉親，包括銅鑼鄉長謝昌年、銅鑼鄉民代表會主席林九炲、縣議員黃芳椿、曾玟學、陳光軒、銅鑼各代表與村長等到場聲援，眾人高喊口號，要求縣府撤除設置案。

反銅鑼設置化製廠自救會長陳治安說，他只是在地的小農民，聽聞化製廠要進駐，絕大多數的鄉親都反對，根據農業部養豬頭數調查報告，苗栗縣豬隻比例僅占全台1.2％，銅鑼豬隻數量比例更只有全縣的0.06％，苗栗不是養豬大縣，他不能理解為何要選址設置在苗栗、銅鑼。

自救會總幹事陳諺緯表示，他同樣只是個平凡上班族，眾人成立自救會的訴求只有1個，就是要求縣府撤案，在鄉民代表徐裕逢等人號召下，已開始連署工作，目前有4000分連署書，未來會持續連署，不要髒亂惡臭危害地方居住權益。

徐裕逢說，這個月13日才發現銅鑼路上有橫死豬隻、雞隻屍體，經查發現是養豬協會收運處勤車輛沒關好側門掉落，他試問化製廠還沒蓋好，就發生這樣的情況，鄉內多數是長輩，病死豬恐有傳染疾病，大家都不希望這是未來日常常態生活。

他提到，今天成立自救會的地方是銅鑼中平集會所，很多鄉親在此集會活動，但集會所鄰近設置場址，未來很可能聞到惡臭，化製廠先前說要蓋在後龍，後龍不要、銅鑼也不要，地方都盼縣府撤掉設置案。

銅鑼鄉長謝昌年、主席謝九炲、縣議員黃芳椿、羅貴星說，苗栗不是養豬大縣，所有人都不希望設置化製廠，期望縣府能夠取得鄉民同意再施作，也呼籲更多鄉親站出來表達立場，成立自救會只是抗爭的開始。

縣議員曾玟學、陳光軒表示，反對設置的連署書不只有銅鑼鄉親，也包括鄰近的苗栗市、公館鄉等鄉親，農業部提出的補助條件之1，是徵詢地方意見與首肯才能興建，但苗栗沒有任何人希望化製廠進入自己的家鄉，因此要求縣府撤案，他們也建議縣府訂定自治條例，未來有類似設置案，可有法源依據規範。

縣府農業處指出，該廠預定設置位址屬於都市邊陲地區，300公尺範圍內無民宅，未來處理方式，禽畜糞經由厭氧醱酵處理，殺菌處理後的消化液可做為液肥，固態經堆肥處理後則可做為肥料，發酵過程產生的沼氣，經汙染防制設備處理後，可再利用進行發電，同時達到廢氣再利用和汙染防治，死廢畜禽採生物處理機醱酵處理，設備中附有獨立空氣防治設備，能避免異味逸散。

有關汙染防治計畫，原料運輸車採密閉式，附有禽畜糞尿和血水收集系統，廠內設有車輛消毒池，車輛進出逐次全車消毒；異味防治方面，廠區規畫為密閉空間，採抽氣系統進入除臭設備處理。

農業處長陳樹義表示，設置案都還在評估當中，縣府尊重地方意見，也會納入未來考量，相關的興辦事業計畫書，未來會報請農業部審核，經核定後才會開始興建。