都會地區臨停空間不足，但交通部6月30日起恢復民眾檢舉違規臨停、且駕駛須記點新制，1年記滿12點就要扣駕照2個月，引發計程車、遊覽車、大卡車等職業駕駛怒火，今（31）日上午赴交通部前陳情抗議。有計程車駕駛表示自己已被記9點，光是10月份就收到6張罰單，快要活不下去。

交通部恢復檢舉，記點新制更加嚴格，引發職業駕駛不滿，全國汽車駕駛人權益聯盟31日動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部抗議，盼廢除檢舉制度，針對臨時載客上下車、上下貨以勸導取代舉發。（杜宜諳攝）

交通部6月30日起新法上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，交叉路口、公車招呼站10公尺內以及併排臨停上下車，都會被記1點；不停讓行人則罰6000元、記3點還得參加道安講習。由於記滿12點就扣駕照2個月，引發職業駕駛抗議新制沒配套、影響運將生計，今日號召計程車、遊覽車及貨車包圍交通部。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，今日到交通部來發動陳情抗議，就是為了全國汽車駕駛的權益發聲。改善道路交通安全的3E（工程、教育、執法），要先做好「工程」，建構完善的道路交通系統，提供安全的通行環境；接著是「教育」，教導民眾行的安全；最後才是「執法」。現在交通部在工程和教育都還沒做完善且沒有配套措施的情況下，逕自嚴格執法；又用檢舉記點的方式，懲罰駕駛人，讓所有駕駛朋友整天擔心有「檢舉蟑螂」跟拍檢舉。

開計程車已經40多年的計程車駕駛「阿亮」表示，今年覺得快做不下去，光是10月份就收到6張罰單，罰單動輒600元至1200元，包括同時間、同地點紅線違停就收到2張罰單，新法上路以來已經被記9點。「阿亮」表示，罰鍰無所謂但是記點恐影響生計。

針對計程車司機訴求，祁文中稍早在其他活動受訪時回應表示，計程車確實有隨招隨停需求，但靠近路口10公尺、公車站牌前後10公尺不能停車，是為了安全考量，針對只罰司機不罰乘客是否合理，後續會深入探討；至於運將提出開放紅線上下客或全部改為黃線的建議，祁文中承諾，這部分會通盤檢討。