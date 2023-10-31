有媒體報導指出，軍備局2018年2月至8月間產製、用於防護頭盔及背心的抗彈板，未獲全國認證基金會（TAF）認證，總數逾4萬5千件。對此，國防部強調，已有獲得認證，但依規範機構可自行選擇是否將認證標誌放置於報告，故媒體報導內容並非事實。

此外，針對先前傳出軍方射擊迫砲打到賞鯨船一事， 國防部今也公布檢驗報告：未擊中賞鯨船。

國防部今說明，軍備局第205廠於105年依陸軍作戰需求，參考美國司法協會（NIJ）測試標準，完成戰鬥個裝之研製與測評；復於106年6月2日，通過美國切斯比克實驗室測試合格、量產迄今，品質均符合規範。

國防部指出，軍備局規格鑑測中心為國軍軍品鑑定測試之專業單位，負責執行國軍制式火砲、彈藥出廠鑑測，以及防護器材測試、軍品物料材質檢驗等。該中心為彰顯戰鬥個裝品質符合國際規範，於2017年9月申請全國認證基金會（TAF）認證，2018年3月29日正式獲得。

國防部強調，依TAF規範，機構可選擇是否將認證標誌放置於報告中，並不影響測試結果。鑑測中心於2018年10月起標示TAF標章，因此媒體報導部分戰鬥個裝未通過認證並非事實。

至於載有34人的賞鯨船「超級星3號」，本月20日傳出疑遭軍方砲彈擊一事，國防部也公布漆體檢驗結果，船漆並未有彈漆上用來阻燃耐熱的「銻」，兩者漆體完全不同，故研判砲彈未擊中賞鯨船。

國防部先前指出，軍備局大福兵試場於9月18日，發布10月份射擊通報，公告將於20日對海面管制區實施射擊。下午2時至4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄、確認無船隻後，即射擊120公厘迫擊砲假彈（內無炸藥)。

軍備局獲管處長李健青少將今於國防部例行記者會上指出，軍備局21日便至船上針對受損漆體採樣、簽封，送到「台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室」檢驗。

李健青說，正式檢驗報告30日出爐，顯示船漆成分為「鋇、鉻、鉛」，而迫砲靶彈上除了「鋇、鉻、鉛」還有阻燃耐熱的「銻」，此在船體上沒有檢出，且其他共同成分配比也有所差異，因此研判兩者漆體完全不同，意即迫砲靶彈未與船身接觸。

李健青說明，軍方目前判定迫擊砲假彈並未接觸船身，因為若有碰觸漆體必會黏著在上面；至於賞鯨船是否進入射擊安全管制區，李健青強調，已至海巡署比對雷達軌跡，確認賞鯨船沒有進入管制區。