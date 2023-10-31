高雄市六龜區行政中心新建工程今日舉辦動土典禮，市長陳其邁出席，強調對於城鄉同步發展，市府展現照顧偏鄉決心。（林雅惠攝）

高雄市六龜區行政中心新建工程今日舉辦動土典禮，市長陳其邁等人出席見證。（林雅惠攝）

高雄市六龜區行政中心新建工程今日舉辦動土典禮，市長陳其邁出席，強調對於城鄉同步發展，市府展現照顧偏鄉決心，這次特別編列3億元預算加上內政部補助的7000萬元，新的六龜行政中心除保有當地歷史痕跡，並融入現代化建築設計理念，未來將蛻變成黃蝶之姿，展翅在大高雄的後花園。

高市府工務局新建工程處表示，過去六龜區常被大眾印象視為偏鄉，為促進偏鄉發展，打造在地特色亮點，市府在2020年底完成「六龜之心」山城再造計畫，將老街從山、到城、到荖濃溪，重新打造出一條兼具觀光、休憩、人文、物產的新發展軸線，在長達700公尺的人文徒步道，有蝶園、竹徑、天滿宮祈福紀念廣場及福龜石梯眺望平台，也有饒富古意的池田屋、洪稛源2棟百年老屋。

工務局表示，六龜區公所辦公廳舍使用至今超過47年，屋舍老舊破損有結構安全之虞，為提供當地民眾更舒適安全的洽公環境，市府整合毗鄰的戶政事務所與清潔隊，將拆除既有辦公廳舍，在原來地點蓋新的聯合行政中心，除原有六龜區公所、戶政事務所與清潔隊單位進駐，並提供里辦公室與設置區域避難收容空間。

近期更榮獲優良公共建設類規劃組金石獎，其在建築屋頂採曲面鋼構屋頂形成天際線變化以融入周圍山景，建築立面以剪影造型隱喻天滿宮歷史遺蹟，建築量體利用地面層穿廊、二樓空橋保留天滿宮景觀軸線與空間機能動線，新舊建物配置並將開放空間集中留設以圍塑「埕」的空間，結合周圍景點饒富古意的洪稛源、池田屋，人文徒步道的竹徑、蝶園，天滿宮祈福廣場及福龜石梯景觀平台，讓民眾能體驗六龜區內景點各種風貌。

新工處指出，未來的六龜行政中心為地上4層鋼筋混凝土構造物，工程造價約3億760萬元，工期493工作天，工程施工階段將導入BIM系統以減少工程介面衝突，並提升工程品質，完工後預計取得綠建築標章與智慧建築標章，另配合國家最新之「淨零建築」節能減碳政策，申請建築能效評估，以達建築能效1級為目標。

未來的六龜行政中心將不僅是洽公空間，更是六龜之心旅遊打卡新景點，六龜區的門戶及地標，提供在地及周遷區域更優質的服務。