副總統、民進黨總統參選人賴清德萬里老家涉及違建爭議，國民黨新北市議員葉元之批，住宅可以蓋在礦物用地且沒繳稅也沒關係，質疑市府竟容許雙標，已事發3個月都不處理，船過水無痕，對此，代理市長劉和然表示，一周內會發文要求賴家說明用地使用及針對房屋稅一併做說明回覆。

葉元之今在議會總質詢提出質疑，賴清德萬里老家有很多爭議，指出賴家2003年申請增建，有無申請建照？礦業用用地可當住宅使用嗎？

工務局長祝惠美回覆是屬違建，但為2009年前違建，目前緩拆拍照列管；地政局長汪禮國則指，礦業用地不能作為住宅使用，但賴家稱目前做礦工宿舍與倉庫使用，已發文詢問用地主管機關經濟部礦務局，指礦業用地如延續做礦工宿舍的是可以的，此部分已發文2次給礦業局但對方並未清楚回答，10月25日已發文給內政部國土署，請他們再發文給礦物局就市府提問清楚回答。

葉元之表示，如不是副總統的老家早就處理好，但因為是副總統家的房子，擺明是民進黨包庇，呼籲市府要拿出道德勇氣，應用最速件處理或辦會勘。

對於當時賴清德回稱是工寮，沒有違建問題，葉元之說，據他了解工寮應是指臨時性建物，為何賴家長大又變寬？該住宅2004年前非賴家土地，賴當時已當台南市長，卻改建成現在的住宅，還沒申請建照，擺明就是說謊，追問賴有說有繳房屋稅嗎？

財政局長陳榮貴答詢，目前查不到有繳稅資料。葉元之要求市府追查逃漏稅行為，質疑市府是否怕太積極，又被打成政治追殺，但要市府想想民進黨怎麼追殺前高雄市長韓國瑜及民眾黨主席柯文哲老家的違建，直言看不慣民進黨雙標，別人家的違建一定要市府立刻去拆，自家違建卻以各種方式唬爛，違建當事人自己稱「我家不是違建」，那以後工務局都不需要去認定了。

劉和然說，目前認定是既存違建，拍照列管後非優先拆除，強調處理不會因為是副總統有所不同會全體一致；房屋稅的部分怕內部稽查怕有疏漏，因副總統說有納稅，如有納稅證明可以解除大家疑慮，我們會來要求，一周內會再發文給目前房屋所有權人賴清德兒子回覆說明。