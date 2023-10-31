余紀忠講座今天在中央大學登場。(呂筱蟬攝)

余紀忠基金會自2008年以來與國立中央大學合辦講座，活動今天盛大舉行，邀請中央研究院院士吳玉山擔任主講人，以「烏俄戰爭對臺灣的啟示：比較、互動與示範」為講題，校方為緬懷中國時報創辦人余紀忠以言論報國精神，也將編號603200余紀忠小行星致贈給基金會董事長余範英。

中央大學校長周景揚說，每年舉辦余紀忠講座，展現人文關懷與對各領域的學識重視，余紀忠是中大傑出校友之一，辦理講座之際將小行星辦贈給余紀忠基金會，期許其信念繼續守護台灣，精神永遠高掛星空。余範英則說，父親前半生投筆從戎，後半生辦報，他有自己的民主思想與抱負，其一生也就是中國時報的故事，如今抬起頭來，就可以跟爸爸的小行星說說話。

余紀忠小行星編號603200，於2006年7月5日由中央大學鹿林天文台林宏欽及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，命名緣由感念其秉持自由、民主、愛國家、開明、理性、求進步的信念，以政治民主、民族認同的言論方針，在歷史變局中力主穩定大局，為台灣當代民主自由實踐留下重要遺產。

今年講座主講人吳玉山，研究專長為社會主義國家政治與經濟轉型、兩岸關係與國際關係理論等，演講內容以烏俄戰爭為本，探討「台灣會不會是下一個烏克蘭？」

並從安全與族群面向比較台灣與烏克蘭的不同，也探討烏俄戰爭對於海峽兩岸與世界各國所帶來的示範作用，期盼大眾共同關注此議題，善盡台灣為世界公民之一的社會責任。