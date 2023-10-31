擁有良好睡眠品質很重要，但現代人普遍都有睡不好的問題。對此，營養師彭逸珊分享助眠7招，像是咖啡因飲品應設定在下午3點前喝完、白天小睡勿超過40分鐘、建立睡眠儀式感等，都值得在生活中實踐。另外，醫師指出，吃對食物也能達到好眠效果，特別推薦番茄和奇異果，前者含GABA可協助放鬆情緒；後者含有大量維生素C，可抗氧化，同時幫助入睡。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，想要好眠其實不難，像是睡前伸展就是個不錯的方法，並整理出下列助眠7招，以供民眾參考：

1、設定咖啡因截止時間：設定在下午3點前喝完咖啡因飲品，避免影響夜間睡眠。

2、白天小睡勿超過40分鐘：白天睡眠時間過長，會影響晚上入睡困難與否。

3、檢視運動習慣：運動時間若離睡眠時間太近，可能造成睡眠品質不佳。

4、遠離酒精：酒精會影響神經傳導和血清素狀態。

5、寢室維持舒適燈光、溫度：讓身體可以進入放鬆狀態，也讓睡眠激素可以慢慢生成。

6、建立睡前儀式感：可嘗試睡前看書、簡單按摩或泡熱水澡等，藉此提醒大腦該休息了。

7、建立固定睡眠周期：讓身體習慣在固定時間點睡覺。

除了上述方法，台北慈濟醫院泌尿科醫師戴定恩先前也提到自身的助眠秘訣，其中在食物攝取方面，特別推薦日常可多吃番茄、奇異果和牛奶。他說明，番茄含有GABA能協助放鬆情緒；奇異果含有大量維生素C，可抗氧化，也能幫助入睡；牛奶則富含色胺酸有助情緒穩定。

另外，過去常聽到「失戀吃香蕉皮」的說法，其實對改善失眠也有效果。營養師蔡粲羽曾說明，香蕉皮在血清素、色胺酸、維生素B6、葉酸和鎂等成分含量上，都優於果肉，但若考量到適口性及是否有農藥殘留疑慮，建議可利用食物互補搭配較佳，像是將香蕉皮打成汁加入牛奶，以彌補鈣質不足。