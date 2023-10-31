桃園區中正路與三民路口位處市中心，交通繁忙，但轉角處卻有鐵皮違章長期占用，日前小犬颱風來襲，鐵皮屋頂甚至被吹落，桃園市建管處認為該違章部分占用國有地，且嚴重影響市容及公共安全，今動怪手強拆，展現整頓舊城區決心。
建築管理處指出，桃園區中正路與三民路二段路口有一處鐵皮建物，長期部分占用國有土地，現況不僅長期荒廢、老舊生鏽且被隨意塗鴉，前次小犬颱風來時更把鐵皮屋頂吹落，嚴重影響市容及公共安全。
建築管理處指出，桃市府近期推動舊城區改造及人本環境計畫，會勘確認該址違章建築嚴重影響公共安全及阻礙行人通行空間，經提升違建分類並勒令限期改善後，今日會同警察局進行秩序維護執行強拆，環境保護局接力協助清運拆後廢棄物，交由都市發展局進行地坪整平及綠美化，展現市府跨局處攜手合作維護市容環境決心。
建築管理處表示，桃園市升格直轄市人口快速移入，都市內友善行人空間與交通安全部分，市府列為盤點改善重點項目，以政策性積極作為，加速推動桃園為友善環境宜居城市。
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