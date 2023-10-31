網購及疫情挾擊，衝擊實體店生存，全台各地農產物產館也難倖免紛紛熄燈，位處高雄市區蓮池潭畔的高雄物產館命運卻大相逕庭，由於坐擁風景區客源，加上高市府農業局及在地農會力挺，屹立11年不墜，堪稱全台碩果僅存地方政府直營的農產物產館。高市農業局將與經營業者共同努力，未來也考量結合網路行銷及外送宅配平台，突破實體店商品現行經營困境，朝永續經營方向邁進。

位處高雄市區蓮池潭畔的高雄物產館屹立11年不墜，堪稱全台碩果僅存地方政府直營的農產物產館。（圖片來源：高雄物產館提供）

屏東縣政府於國道三號屏東交流道下熱帶農業博覽會園區，不久前打造農業物產館，作為屏東在地特色物產展銷中心；館區甫於去年8月19日開幕，不料，取得經營權的南仁湖集團苦撐1年，即片面終止9年的經營合約，上個月認賠退場。無獨有偶，位在台南市社區產業聯合運銷合作社的「南瀛物產館」、國道3號東山服務區及國道一號新營服務區開設的台南農特產品物產館，雲林高鐵站內的雲林物產館，高鐵彰化站內彰化物產館-田中稻站，以及台中霧峰區農會內的台灣農漁業物產館等產館近年來也均難逃短命魔咒。

紅瓦白牆，屹立高雄市區蓮池潭畔、左營春秋閣對岸的高雄物產館蓮潭旗艦店，是北高雄休閒購物的好去處（圖片來源：高雄物產館提供）

反觀高雄物產館已歷經11年，為何迄今仍可營業中…屹立高雄市區蓮池潭畔、左營春秋閣對岸，是棟兩層樓高的中式建築，兩側有加高兩層，紅瓦白牆，與主層樓成45度角，產館原址在高雄縣市合併前為市府建設局高雄市風景管理所辦公處所，後來改為觀光局辦公處所，縣市合併後將原觀光局的閒置空間改建為高雄物產館蓮潭旗艦店，2012年5月試營運，同年9月底風光開幕，標榜高雄物產館產地直送，集結大高雄地區優質物產，從新鮮蔬果、加工特產到冷凍漁產，琳瑯滿目，更不時辦理廚藝教室、親子手作、時令農產農業體驗活動、農業講座、季節農產體驗推廣、用各種有趣的方式提升高雄農漁產品能見度及銷量，進而讓民眾喜歡也增加農民收入。

高雄物產館標榜產地直送，集結大高雄地區優質物產。（圖片來源：高雄物產館提供）

高雄物產館除兼具農特產品展售、觀光旅遊、農業文化展示等特色，消費者選購之餘，還能進一步認識高雄農業發展與現況。初期館內劃分為高雄物產展售專區、輕食區、販售區、廚藝教室、DIY教室、故事館等部分。販賣部的農特產品都是高雄各地區農漁會及在地食材加工業者直接供應的產品，具高雄從山林到海洋物產豐富多元特色。

高雄物產館販賣部的農特產品都是高雄各地區農漁會及在地食材加工業者直接供應的產品（圖片來源：高雄物產館提供）

2020年起館內輕食餐廳則變動增設為「鋤地餐九館」提供真正屬於庶民生活的家常歡唱餐館，家常菜大量使用安全在地食材，另供應高雄小農釀製的各類風味酒品、水果醋飲，創意融入調製世界著名調酒品項，提升餐桌上美味佳餚，展現高雄農產品的美味與價值，現場並附設歡唱空間創造最接地氣的友善環境，營造高雄城市生活與在地小農永續經營的樂活主義。館外廣場假日則有微風市集，並不定時舉辦各類活動。堆多樣多元又親民的營運環境，才能成功吸引民眾親近的場域。

館外廣場假日則有微風市集，並不定時舉辦各類活動。（圖片來源：高雄物產館提供）

高雄市農業局副局長王正一表示，市府投資高雄物產館是以推廣在地農產為目的，而不是以營利為目的，深受農民信賴及支持，市府也給予現場承租商家陳列販賣50%以下非在地農產商品的彈性，增加服務群眾的空間，再則產館位在蓮池潭風景區內時有遊客光顧，加上農業局及公部門經常在戶外辦活動帶來的人流，且獲市府「高雄賀禮」伴手禮授權的獨賣商機，承接業者除必須有充足的農業推廣能力及發展熱情外，也必須有願意配合市府進行多元化的農業活動，政府與業主都必須合作致力以農為本的熱情，來協助農民及服務民眾，才能打造一處接地氣的農業園區，這些都是讓高雄物產館屹立至今的原因。

他認為，高雄物產館位在市中心又緊鄰蓮池潭風景區，產館地點特色及吸客優勢均完勝其他縣市物產館藏身當地高鐵車站或高速公路交流道休息站或是農會內，有的地方自蓋物產館，雖具特色卻不在市中心，同樣不利招攬客源。

高雄物產館位在市中心又緊鄰蓮池潭風景區，產館地點特色及吸客優勢均完勝其他縣市物產館（圖片來源：高雄物產館提供）

不過，高雄物產館位處高速公路匝道下方，車輛進出不便，加上缺乏大眾捷運系統，離最近的台鐵新左營站也有一段路程，以致現場路過車流多於人館人流，王正一對此指出，高雄物產館是出自市府活化閒置公部門辦公廳舍，先天環境停車位不足，配合附近道路交通安全，現場車輛動進出動線要多繞遠路，也很不便民，這些都是仍有待克服的障礙。

至於物產館是否增設現場生鮮拍賣區吸客，王正一指出，物產館內攤商定位是以銷售農特產加工品及伴手禮為主，生鮮商品販售已有定期的戶外假日市集攤位可幫補，何況物產館現有空間也不足以規劃出拍賣市場的大空間，現場停車位未來也會調整增加，希望高雄物產館能長長久久服務民眾，農業局更用心來發展及進步，也歡迎大家常來走走，多多支持。