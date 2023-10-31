陳姓男子涉嫌在10月分內，連續多次在竹南鎮火車站東站撬開停車場收費機行竊現金，並一度被捕送辦，但陳嫌死豬不怕開水燙，竟然再回原地行竊收費機內現金，轄區竹南警分局埋伏多日，30日再度逮捕陳嫌移送檢方偵辦。
據悉，50歲的陳姓犯嫌，時常在外遊蕩，一碰到肚子餓缺錢買東西吃時便隨機犯案，10月間，竹南火車站旁的機車停車場收費機，連續4次遭人破壞竊走機內現金，經警方追查後於10月14日逮捕涉案陳嫌，並函送苗栗地檢署偵辦，但陳嫌根本沒在怕，隔了2天再度現身行竊，讓業者又氣又無奈。
據了解，竹南火車站東站的機車停車場收費機平日無人看管，才容易遭宵小下手，竊賊都是隨手取得器物將收費機撬開取走現金，每次損失數百元至上千元不等，讓業者不堪其擾。
竹南警分局獲報追查，發現又是陳嫌涉案，但因陳嫌因居無定所，警方鎖定陳嫌經常出入場所，經連日埋伏下，30日下午再度逮捕陳嫌帶回查辦。
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