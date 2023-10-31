陳姓男子涉嫌連續多次在竹南鎮火車站東站撬開停車場收費機行竊現金，警方循線逮捕陳嫌起獲贓款。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

陳姓男子涉嫌在10月分內，連續多次在竹南鎮火車站東站撬開停車場收費機行竊現金，並一度被捕送辦，但陳嫌死豬不怕開水燙，竟然再回原地行竊收費機內現金，轄區竹南警分局埋伏多日，30日再度逮捕陳嫌移送檢方偵辦。

據悉，50歲的陳姓犯嫌，時常在外遊蕩，一碰到肚子餓缺錢買東西吃時便隨機犯案，10月間，竹南火車站旁的機車停車場收費機，連續4次遭人破壞竊走機內現金，經警方追查後於10月14日逮捕涉案陳嫌，並函送苗栗地檢署偵辦，但陳嫌根本沒在怕，隔了2天再度現身行竊，讓業者又氣又無奈。

據了解，竹南火車站東站的機車停車場收費機平日無人看管，才容易遭宵小下手，竊賊都是隨手取得器物將收費機撬開取走現金，每次損失數百元至上千元不等，讓業者不堪其擾。

竹南警分局獲報追查，發現又是陳嫌涉案，但因陳嫌因居無定所，警方鎖定陳嫌經常出入場所，經連日埋伏下，30日下午再度逮捕陳嫌帶回查辦。