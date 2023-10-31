日系外資表示，對創意保持結構性正面立場，主要原因包括其量產業務復甦以及5奈米專案將遞延到2024年發酵，看好創意在高階整合產品定位良好，在人工智慧趨勢下握有設計服務(ADS)和後端先進封裝技術(APT)優勢，故將創意評等由持有調升到優於大盤、給予12個月目標價1715元，另外，也將創意2023~2025年每股收益提高4~7%。

日系外資表示，儘管5奈米專案將遞延到2024年發酵，但對創意2024年營運回溫是一個好兆頭，此外，由於量產業務復甦，預計創意營收將從今年第4季一路強勁到2024年，而美國CSP客戶的5奈米專案增加了量產貢獻營收的成長空間。

日系外資表示，創意客戶經過幾個季度的庫存調整，現在已經看到創意第四季量產將復甦，且到2024年，客戶庫存將恢復到更健康的水平。此外，基於最近的市場調查顯示，創意的美國CSP客戶量產逐漸步入正軌，發展可能更加強勁，預計該5奈米項目將貢獻創意2024年營收比重高達2位數。綜合上述論調，預計2024年將是創意量產強勁成長的一年，且創意將在AI大趨勢中，於設計服務中佔有一席之地。