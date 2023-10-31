國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨（30）日進行政黨協商，達成4點共識，但在產生最強總統候選人部分仍無共識。對此，中廣董事長趙少康認為，協商真正關鍵仍是如何決定正副總統人選，主帥確定了，才能穩定軍心，全盤的戰局才能展開，他也喊話「有捨才有得」，才是藍白合勝選關鍵。

趙少康今在臉書提到，朱立倫、柯文哲終於坐下談藍白合作，雖然會後4點共識沒有新意，但至少跨出第一步。趙少康認為，協商的真正關鍵還是如何決定正副總統人選，主帥確定了，才能穩定軍心，全盤的戰局才能展開，否則連雙方究竟能不能替對方立委站台都說不準、不敢說，更讓立委小雞七上八下！

趙少康直言，藍白在「民調」和「初選」之間糾結多時，雙方雖都說自己已退讓，但明眼人都看得出來，民眾黨仍然堅持民調的底線，國民黨哪怕喊出可當副手、降低初選比重，但只要藍營靠著基層的動員力，柯文哲一定輸，所以才說「半罐砒霜也是死」，說的其實是他自己的處境。藍白都說讓步，但骨子裡寸土不讓，都說要為國為民，其實想的都是權位，柯文哲說要「公平、雙方都可接受的方法」看似簡單，但其實卡住一切。

趙少康強調，藍白都很清楚，合作才有與民進黨總統參選人賴清德有一搏的機會，哪怕是合了，還是可能因任何一點風吹草動而影響選局，選民如果沒有足夠的公民教育，民主選舉就成劣幣驅逐良幣，這是台灣的選舉現象，更說明哪怕藍白真的合作，每一步都還是如履薄冰。

「有捨，才有得！」趙少康表示，藍白雙方領袖若真的顧全大局，就還是要放下，否則最後可能全都落空。