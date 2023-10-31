臺北市大安區公所從昨天下午4時至今天上午8時30分，在大安森林公園舉辦「臺北市大安區112年度大安防災公園跨夜收容開設暨全市示範宣導活動」，場景相當逼真，歷令人印象深刻。

根據模擬狀況，台灣發生芮氏規模6.6之強烈地震，臺北市最大震度7級，造成本區災情嚴重，臺北市大安區災害應變中心接獲指示後，指揮官下令開設大安防災公園進行災民收容安置。

緊急搭設災民使用帳篷進行安置。(大安區公所提供)

民間流動沐浴室設備工災民使用。(大安區公所提供)

演練內容包括防災公園避難收容處所開設作業、使用收容安置App進行災民登記編管安置、物資發放運補作業、動物收容演練、防災地下水井、自來水取水站、宗教心靈撫慰、民間流動沐浴室設備、緊急傷病救護及本區古莊里、龍陣里及胖卡供給熱食，提供災民安心、貼心、慈心之照顧服務措施等情境之模擬演練，同時結合了消防、警政、戶政、稅務、社政、電信、地震保險、佛光山普門寺志工、台灣世界展望會、台灣行動車創業發展協會、後備軍人、本區里鄰志工、里鄰應變小組及防災士等參與，北北基桃及本市各區亦派代表出席觀摩，籍由活動交流，以提昇災害應變能力。

為提昇公部門與企業防災合作，本次活動首創與宏立機車事業有限公司、正瑞環保工程有限公司簽署企業防災合作備忘錄，大安區公所已將防救災工作擴及到交通工具類及工程專技類之企業，藉以提升災後復原重建之能量。

臺北市大安區112年度大安防災公園跨夜收容開設暨全市示範宣導活動，各民間單位參予熱烈。(大安區公所提供)

臺北市大安區長林明寛表示：對於防災工作，政府能量有限，民間力量無窮，除透過防災公園演練，結合基層里鄰志工、後備軍人、社會團體、宗教團體志工及企業防災能量，落實防災準備工作外，平時做好準備，才能有備無患面對未來更嚴峻的挑戰，使災害造成之損失及傷亡降到最低。