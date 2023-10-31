國科會今(31)日公布「111年全國科技動態調查」，調查結果顯示，111年全國研發經費及研發人力仍維持雙成長狀況，其中全國研發經費為新台幣8980億元，較110年成長9.4％，且研發經費占GDP比率續創新高，達3.96％。值得關注的是，在研究人員年齡方面，45-54歲及55歲以上占比人數逐年上升，顯見我國研究人員年齡結構正朝高齡化發展。

根據國科會數據顯示，111年全國研發經費，來自民間部門研發經費為7729億元，較上年成長11％，來自政府部門研發經費為1251億元，較110年成長0.6％，可見民間自主研發能量增強。

國科會提到，至於基礎研究111年經費則為為685億元，占全國研發經費7.6％。而基礎研究在政府大力支持下，近3年來，年成長率持續提升，111年的基礎研究成長率為12.1％。

國科會指出，全國基礎研究經費111年較110年增加約74億元，其中高等教育部門增加62億元，為最多；政府部門增加16億元居次。此二執行部門為我國執行基礎研究主要部門。

至於科學園區方面，依照國科會統計，由於近年積體電路等高科技產業持續發展之故，科學園區廠商執行研發經費占全體企業比重亦由107年的不到4成，逐年提高到111年47.6％。研發人力結構則與110年差異不大。

國科會提到，而在研究人員人力部分，總人數持續成長，35-44歲研究人員占比以及人數呈下降之狀況，而45-54歲及55歲以上之占比與人數則逐年上升。從各年齡占比趨勢觀察，我國研究人員年齡結構略有朝高齡化發展之趨勢。若依各執行部門區分，觀察近5年的年齡走勢，僅高等教育部門，在45-54歲研究人員占比下降與全國趨勢不同，其餘各年齡層則與全國的方向一致，呈現44歲以下研究人員占比下降，45歲以上研究人員占比上升。