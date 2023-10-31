43歲美國男星查寧塔圖（Channing Tatum）曾被評選為「全球最性感的男人」，最近傳出已經和交往2年、34歲的柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）訂婚，兩人於萬聖節扮裝跑趴時被拍到，柔伊手上戴上了訂婚戒指，消息一出獲得外界祝福。

據《時人》雜誌報導，多位知情人士透露柔伊克拉維茲和查寧塔圖已經訂婚，且近日參與萬聖節派對時，女方被拍到手上戴著婚戒。柔伊克拉維茲曾在訪談中公開兩人交往關係，並大讚男友是一個很棒的人，「他讓我開懷大笑，我們都非常熱愛藝術，喜歡談論藝術以及探索我們為什麼要做我們所做的事情，」

Zoë Kravitz and Channing Tatum are engaged after two years of dating, PEOPLE reports. pic.twitter.com/1Aed5lIlSA — Pop Crave (@PopCrave) October 31, 2023

channing tatum and zoë kravitz dressed as rosemary and her baby… i’m crying 😭 pic.twitter.com/DCSTEk0b0E — bethany (@fiImgal) October 29, 2023

小倆口相識於女方近期即將上映的首支導演處女作《小貓島》(Pussy Island)的選角過程中相識。柔伊克拉維茲表示，查寧塔圖在片場相當照顧她，「無論是給我泡茶、給我倒飲料、還是鞭策我等等——他真的是我的保護者，這真的很棒、很甜蜜，」克拉維茨在談到男友時也補充道，「我認為如果你們能一起做這樣的事情，這是一個很好的考驗。我們變得更加強大。」

Congratulations 🎉! According to People Magazine, Zoë Kravitz and Channing Tatum are engaged 💍. The couple reportedly began dating in 2021 ❤️! pic.twitter.com/VLfTRBuykL — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) October 31, 2023

柔伊克拉維茲曾參演《蝙蝠俠》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》等片，父親為知名歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz），她出演的「貓女」更是以性感又充滿力量的形象，成功贏得粉絲們的心，可說是影史上最完美的貓女之一。