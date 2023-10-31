民眾黨主席柯文哲批開辦農民保險政策為大撒幣，更稱不要為了少數人利益犧牲多數人利益，但農業部反擊稱修法時朝野都支持。對此，民進黨總統參選人賴清德競總發言人戴瑋姍31日批評，柯文哲從反對私大學費補助，社宅不用蓋太好，再到反對農民保險，根本就是「柯薄寡恩」，簡直是用菁英主義思維在鄙視農民。

戴瑋姍指出，蔡英文總統執政以來，完成農民四大福利拼圖，包含農民健康保險、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金制度等，為33年來最重要的農民福利調整；2018年我國農產品外銷金額達54.7億美元，為20年來新高，2019年再成長到55.8億美元，2021年更創下歷史新高56.7億美元。

戴瑋姍進一步表示，賴清德擔任行政院長任內也啟動口蹄疫拔針，讓台灣成為口蹄疫非疫區並恢復出口。未來他也將推動幸福農業政策，六大施政方針包含落實健康安全農業、科技化農業、打造農業生態鏈、加強行銷、確保糧食安全、加強冷鏈系統等，盼達到完善照顧農業、農民、農產、農村的目標。

戴瑋姍表示，柯文哲從選舉以來，具體政見沒幾項，用胡亂拼湊的數字批評卻從來沒少過，像是這次批評農業政策的話語，更是用自己的菁英主義思維在鄙視農民，只會噴口水無視農民汗水。她質疑，如果以柯文哲的口氣來判斷的話，難不成柯文哲要取消農保嗎？還是要取消農業保險？

戴瑋姍呼籲，柯文哲就算自己拿不出具體的政策，要批評政策也要做研究，這樣的煽動言論，不僅無助國政的進展，更是抹殺所有為農民打拚的第一線伙伴，實非國人所樂見，也難怪柯文哲的恩師李源德會說，「他能力有限，只好巧言令色應付大家」。