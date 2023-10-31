高雄三民區具有毒品前科犯28歲許姓男子，在29日深夜11點在建國二路某處超商遊蕩時，遇到認識的楊姓員警上前打招呼，卻被眼尖的楊警發現包包內有可疑的「蠟筆小新」紙筒，仔細檢查後竟查獲二級毒品安非他命，2度栽在楊警手下。

據了解，許男9月6日就遭楊警查獲持有毒品安非他命，楊警當時見許男身無分文，還購買食物給許男，許男當時非常感激員警協助，主動告知員警工作賺錢後會歸還，豈料事後竟將楊警封鎖。

沒想到時隔1個多月，楊警巡邏途中再次遇到許男，許男還主動上前打招呼，楊警便關心許男是否有再吸食毒品，許男否認並表示「有工作了」，還主動出示隨身包包供楊警檢查，卻被楊警發現一個可疑的「蠟筆小新」紙筒，讓許男臉色大驚稱「不是我的」，發現內含毒品吸食器，並查獲安非他命0.39克。

許男再次遭楊警逮到，讓許男直呼「好尷尬」，警方依違反毒品危害防制條例，將許男移送高雄地檢署偵辦。

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