客家委員會雖然近年力推客家文化與語言保存，但始終未送出《客家語言發展法》至立法院審議，遭外界抨擊，立法委員王婉諭31日提出數據指出，客家人能流暢使用客語者已不到5成，她表示自己在2021年11月就曾提出《客家語言發展法》，是全院第2個送出的版本，盼新竹縣成為真正的客家文化首都。

近日國民黨總統參選人侯友宜大力抨擊民進黨，執政7年完全不推動《客家語言發展法》，客委會也隨即反擊，強調政府積極倡議，期盼不分朝野齊心推動。對此王婉諭表示自己重視國家語言保存，從2021年就正式送出《客家語言發展法》，是全院第2個送出的版本。

王婉諭舉出數據表示，客家人占全國人口近20％，但不論文化部、客委會的調查都指出，能流暢使用客語的人，已不及5成，凸顯語言斷層的危機，非常需要政府的積極作為。

從小在客庄長大的王婉諭稱自己是客家媳婦，對於客家文化的流失非常感慨，她認為語言是文化的載體，政府應該拿出更具體的對策來行動。第1是客家語言要能夠繼續推動和發展，王婉諭主張新竹縣應該要加強校園母語教學、客語師資培訓的相關資源外，也需善用新竹豐富的高教資源，與陽明交通大學的客家文化學院強化合作，進一步融入社區。

除了語言發展，王婉諭也強調要能夠發展產業、讓文化產生經濟效益，竹縣各鄉鎮應結合在地客家文化及美食，推動觀光列車，就像北埔睡虎宴一樣，讓產業及地方產業創生結合。除此之外，王婉諭也批評，政府規畫70個客家文化產業園區，但大多使用率不佳，應該要妥善思考活化方向。