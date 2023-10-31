台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，全球影視產業的競合關係日新月異，本次與華納兄弟探索策略聯盟，共組發展台灣影視內容基金，並續展開進行多面向合作。放眼未來，台灣大將透過用戶大數據掌握，及旗下影音平台MyVideo在地行銷實力，結合華納兄弟探索集團製作原創內容及全球發行的經驗，強強聯手輔以文策院政府資源，精準投資優質作品，打造台灣優質IP，將台灣作品推向國際。

台灣大MyVideo自2018年起率先從電信影音平台跨足上游，扎穩台灣影視根據，陸續投資出品超過40部作品。台灣大將整合電信天賦，持續豐富旗下串流影音平台MyVideo內容，期待與華納兄弟探索集團、文策院合作，結合國內文化力、國外市場力，同時希望未來與集團投資的好萊塢最大經紀公司CAA(Creative Artists Agency)接軌，讓台灣內容有更多好萊塢曝光或合資機會，加速台灣影視產業國際化。

華納兄弟探索集團副總裁暨台灣商務長馬艷華表示，臺灣內容創新多元，影視音產品在全球串流平台皆有亮眼成績。適逢修法帶來的利多，國際資本勢必將更加看好臺灣內容產業的發展。華納兄弟探索集團很榮幸能提供國際級製作指導，以及全球性通路經驗，將旗下受全球觀眾喜愛的IP臺灣化。期待透過此次合作結合三方優勢，讓臺灣影視內容走向規模化，愈來愈有商業思維，不但具臺灣文化也符合市場需求，讓各方有信心的不斷採購「臺灣內容」。