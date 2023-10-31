新科縣市長上任即將滿一年，TPOC台灣議題研究中心針對22縣市縣市首長近一年的整體政策與網路好感度進行評比，分為新科、連任以及南部、北部進行。在北台灣4名新科縣市首長部分，基隆市長謝國樑好感度最高，新竹市長高虹安因上任以來屢傳爭議，好感度居末。

TPOC台灣議題研究中心指出，網路數據統計時間為2022年12月25日到今年10月24日，其中謝國樑好感度最高為0.82；其次為張善政0.72，蔣萬安0.52，高虹安好感度僅0.36。

TPOC台灣議題研究中心說，進一步檢視基隆市長謝國樑近期的相關施政討論度，包含「行人友善」、「乾淨家園」以及「親子樂園」等相關政策進行排行，其中以「行人友善」的討論量為最高，共2729筆聲量，其次為「乾淨家園」有1568筆，而親子樂園的討論度最低，僅426筆。

TPOC台灣議題研究中心分析，謝國樑在國外媒體用「行人地獄」形容台灣前，就推動行人友善政策，曾在一周內嚴格取締了380件汽機車未禮讓行人的案件並開罰單。客觀數據顯示，行人車禍發生率減少近3成外，也使得後來台灣因多起事故造成多個縣市首長被「炎上」時，謝卻憑藉推行「行人友善」政策，締造超過7成5的政策滿意度，顯示普遍市民對於相政策有感。

TPOC台灣議題研究中心說，在面對基隆捷運建設的財政困難時，謝國樑積極與中央政府溝通並獲得了支持，最終找到了解決方案，透過基金方式來興建捷運。成為了中央、地方跨黨派合作的良好典範，也讓他守住網路好感度。

TPOC台灣議題研究中心指出，反觀高虹安因選前延燒到現在的助理費問題爆發貪汙疑雲，上任後坐名車、住豪宅，不能與民同苦的形象，導致負評不斷；前文化局長錢康明爆料高虹安男友李宗庭干政事件，引發諸多政論節目討論，導致負面聲量一發不可收拾，成為4位新科市長中好感度最低的一位。

TPOC台灣議題研究中心，新科市長上任即將滿一年，本因代表新政黨取得執政的高虹安無法弭平風波，聲勢一落千丈；反觀謝國樑，聲量稍低，卻靠著穩扎穩打的市政成績，守住網路聲量好感度。