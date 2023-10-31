香港01報導，恒大集團創始人許家印親自打造的藝術團體「恒大歌舞團」今年因恒大債務危機宣布解散，但歌舞團團長白珊珊至今深陷輿論漩渦，各種關於她和恒大集團的謠言傳出。為此，白珊珊10月30日發布影片表示，她遭遇無數網路造謠，「我相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊」，原本不打算回應，但因網路造謠越來越沒有底線，已向公安機關報案。她強調她只是普通舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。

大陸長江雲10月31日引述紅星新聞報導，白珊珊在視訊中指出，各項矛頭都在指向自己，無數的騷擾資訊和電話鋪天蓋地地襲來。自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。至於網友議論的房、車、工資，都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。

白珊珊還說，舞蹈是一生的夢想，她的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天並不是讓那些無知的人拿來詆毀的。

企查查顯示，廣州恒大民族歌舞團有限公司（曾用名廣州恒大歌舞團有限公司）成立於2011年1月11日，註冊資本200萬元（人民幣，下同），為恒大地產集團有限公司全資子公司。經營範圍包含營業性文藝表演、文藝創作服務、群眾參與的文藝類演出、比賽等公益性文化活動的策畫等。

企查查風險資訊顯示，該公司存在多條股權凍結資訊，被執行人均為恒大地產集團有限公司，凍結股權數額200萬。值得關注的是，年報資訊顯示，該歌舞團2022年參保人數已降為0人，而2019年最高參保人數為78人。

香港01報導，恒大民族歌舞團自成立以來，曾參加大陸中宣部、文化部、公安部、中國文聯、中央電視台及各地方電視台的重要演出，更常遠赴海外做國際交流。

恒大歌舞團還曾參演慶祝中共成立100周年文藝演出，平均年齡僅21歲的40名團員共出演了《破曉》、《開國大典》、《領航》三個大型節目。

陸媒指出，恒大歌舞團曾連續四年登上央視春晚的舞臺，成為了春節期間最受歡迎的節目之一，當時報導稱，「他們的表演不僅展現了中華民族的傳統文化和魅力，也展現了恒大集團的實力和形象。然而，恒大歌舞團的輝煌並沒有持續太久。」

據瞭解，恒大民族歌舞團的招聘標準極爲嚴格，必須符合年輕、舞姿優美等條件，而且還要是名校畢業的民族舞學生，才較易獲得聘請入團。

廣西藝術學院於2020年9月發布一則廣州恒大民族歌舞團有限公司招聘資訊顯示，恒大歌舞團招聘舞蹈演員20人，學歷要求大學以上，薪資待遇為8000-9999元。