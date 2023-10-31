美國伊利諾州一名71歲男子遭控謀殺一名巴勒斯坦裔美國男童，男子今天出庭概不認罪。警方認為這起攻擊案與以色列和哈瑪斯（Hamas）戰火延燒有關。

綜合法新社和路透社報導，71歲的庫茲巴（Joseph Czuba）面臨與本月14日攻擊案相關的謀殺、謀殺未遂及仇恨犯罪指控。這起攻擊案導致6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）慘死，他的32歲母親夏亨（Hanan Shaheen）則身受重傷。

根據法院文件，庫茲巴今天在伊利諾州出庭時對所有指控概不認罪，法官下令羈押至明年1月8日庭訊。

庫茲巴是受害者家庭的房東。根據威爾郡警長辦公室（Will County Sheriff's Office）說法，受害者「因為是穆斯林，加上哈瑪斯與以色列的中東衝突延燒，而遭犯嫌鎖定攻擊」。

威爾郡警長辦公室透過聲明表示，遇害男童遭庫茲巴持一把長18公分、帶有鋸齒的軍刀狠刺26下。

庫茲巴的律師雷納德（George Lenard）今天並未立即回應路透社的置評請求。雷納德先前曾告訴媒體，他不會在庭外發表任何評論。

庫茲巴在芝加哥（Chicago）西南方約80公里的久利特（Joliet）接受提審，對於8項罪名概不認罪，包括一級謀殺、一級謀殺未遂、以致命武器加重毆擊及仇恨犯罪。

法庭紀錄顯示，庫茲巴將持續羈押，不得保釋。

美國司法部也已針對法尤姆遇害一事展開聯邦調查。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1121031