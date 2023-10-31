各國食物因料理方式不同，味道也有所差異，來自波蘭的正妹Zosia表示，歐洲的香腸比較脆也較大，通常會搭配硬式麵包一起吃，台灣的香腸吃起來較甜、多汁，大小剛好較易入口，但她剛來台灣吃到甜的香腸嚇了一跳，後來不少台灣人推薦她配蒜頭，讓她秒愛上，幾乎天天都要吃一根解饞。

Zosia昨（30）日於《不要鬧工作室》YouTube頻道指出，觀察到不少歐洲人剛來台灣，發現香腸是甜的都會嚇到，因在歐洲香腸通常是鹹的。

Zosia表示，歐洲的香腸很脆也很大，多數歐洲人最喜歡的組合是香腸配硬式麵包，因此她來台吃到甜香腸有點無法接受，但多吃幾次後，就慢慢地愛上了。

Zosia說，台灣的香腸吃起來多汁、大小剛好、口味好吃，尤其是一口咬下噴汁的感覺，後來其他的台灣朋友推薦她搭配蒜頭，風味完全不一樣，讓她每天都要吃一根解饞。此外她還讚台灣的食物好吃，但無法吃太多，因為一旦變胖很難恢復身材。