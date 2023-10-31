Apple 今（31）日發表新款MacBook Pro系列，搭載全新M3系列晶片：M3、M3 Pro與M3 Max。有了新一代GPU架構和更快的CPU，M3系列晶片為MacBook Pro帶來更快的效能和新功能。其中搭載M3 Pro和M3 Max的MacBook Pro機型，太空黑的機身相當吸睛。

所有MacBook Pro機型均配備明亮的Liquid Retina XDR顯示器，讓SDR內容亮度提高20%，並有內建1080p相機、沉浸式六揚聲器音響系統，以及多樣的連接功能選項。該系列機型電池續航力最長可達22小時，無論連接電源或是使用電池，都能提供同等的效能，因此使用者可以隨處完成工作流程。新款MacBook Pro將於日後在台灣開放訂購。

M3晶片的14吋MacBook Pro

搭 M3的全新14 吋MacBook Pro適合創意工作者、學生和創業家，台灣售價5萬4900元起。相較於搭載M1 的13 吋MacBook Pro，搭載M3的14吋MacBook Pro速度提升最高可達 60%，其先進的散熱系統更可充分發揮M3的潛力。「Final Cut Pro」中的算繪效能比搭載 Core i7 的 13 吋 MacBook Pro最快可達7.4倍，比搭載M1 的13 吋MacBook Pro 速度最快可提升60%。

Apple搭載 M3 Pro的MacBook Pro 在「Adob​​e Photoshop」中提供更快速的濾鏡和功能表現。（Apple提供／古明弘台北傳真）

M3 Pro晶片14 吋和 16 吋MacBook Pro

搭載M3 Pro的14吋和16吋 MacBook Pr提供更強大的效能和額外的統一記憶體支援，適合為程式編碼人員、創意工作者和研究人員，速度更比搭載M1 Pro的16吋機型最快可達 40%。「Adobe Photoshop」中的濾鏡和功能表現比最快的Intel MacBook Pro最快可達3倍，比搭載 M1 Pro的16吋MacBook Pro速度最快可提升40%。搭載 M3 Pro的14 吋MacBook Pro台灣售價6萬9900元起、M3 Pro 16 吋MacBook Pro台灣售價8萬4900元起。

Apple搭載 M3 Max的MacBook Pro讓使用者得以用「Maxon Redshift」在Cinema 4D中針對極其複雜的 3D 內容進行建模和反覆。（Apple提供／古明弘台北傳真）

M3 Max 的14吋和16吋MacBook Pro

搭載 M3 Max 的 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 帶來挑戰運算極限的效能和功能。搭載 M3 Max 的 MacBook Pro 配備怪獸級 GPU 和強大的CPU，並支援高達 128GB 統一記憶體，適合機器學習程式設計師、3D 動畫師和影片剪輯師等使用者。「MathWorks MATLAB」中的動態系統模擬比最快的Intel機型MacBook Pro最快可達5.5倍，比搭載M1 Max的16 吋MacBook Pro 最快可達2倍。搭載 M3 Max的14 吋MacBook Pro台灣售價10萬5900元起、M3 Max16 吋MacBook Pro台灣售價11萬4900元起。

Apple搭載M3 Pro或M3 Max的MacBook Pro提供新顏色太空黑色。（Apple提供／古明弘台北傳真）

搭載M3 Pro和M3 Max的 MacBook Pro機型提供太空黑色，這款新色採用突破性的化學原理，可形成陽極氧化密封，減少指紋沾附。M3 Pro和M3 Max 機型也提供銀色，搭載M3的14吋 MacBook Pro 提供銀色和太空灰色。