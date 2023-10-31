台中市議員江肇國(左)等人質詢時將課桌椅搬到議事堂內，要求副市長王育敏(右二)體驗、坐坐看。(林欣儀攝)

台中市議員江肇國(中)、何文海(左)、蔡耀頡(右)聯合質詢，要求市府加速汰換老舊課桌椅。(林欣儀攝)

台中市國中小學生人數約有24萬，教育局估算使用超過10年或老舊不堪使用的課桌椅約有14萬套，市議員江肇國、何文海質詢指出，市府1年編列的汰換課桌椅經費僅約1000萬左右，但汰換14萬套課桌椅總共約需3億1000萬元，等於要花31年才能完全汰換，要求應採專案方式加速汰換。

你家孩子使用的課桌椅是哪一種？江肇國將早期木製課桌椅、近幾年各所學校新汰換的木製課桌椅，以及可調整高度的新式課桌椅都搬到議事堂上，要求台中市副市長王育敏、教育局長蔣偉民親自坐坐看，爭取為學校汰換可調式的新式課桌椅。

江肇國指出，包括嘉義、雲林、彰化及基隆都已承諾汰換國中小課桌椅，台中市的財政較這些縣市充裕，卻得要民意代表不斷拜託，主管單位才肯少量汰換課桌椅；此外，以明年度預算來計算，教育局只編列990萬汰換桌椅費用，遠遠不夠，要求教育局說明到底全市老舊課桌椅全部汰換需要多少錢？

蔣偉民說，台中市國中小需要汰換的老舊課桌椅約14萬套，若以每套2200元價格估算，總計約需要3億1000萬元。

江肇國不滿地說，課桌椅汰換約需3億1000萬，市府1年卻僅編列1000萬元，等於要花31年才能完成汰換，且等到換完一輪後又要重新經過新的汰換，實非負責任的作法，要求教育局應以專案計畫全面汰換老舊課桌椅，他一定支持照顧孩子權益。

蔣偉民說，除了1年編列約千元汰換預算，教育局也使用其他方法補助課桌椅汰換，2020年到2022年總計補助12所學校、共3300萬；今年也曾研議是否專案汰換。王育敏則強調，將徵詢財政、主計等單位，若預算支持將會儘速汰換。