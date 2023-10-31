拜廟同台柯文哲！致詞遭台下柯粉喊「這句」 侯友宜不忍了直接回敬「惦惦」 @ChinaTimes

國民黨、民眾黨昨（30）日才為2024總統選舉進行政黨協商，兩邊目前以針對合作提出4點建議，但尚未決定總統候選人，藍白合前景備受矚目。民眾黨主席柯文哲今日與國民黨總統參選人侯友宜同台，不料輪到侯致詞時，台下民眾突然開始喊「台灣的選擇柯文哲」，讓現場的氣氛突然變得相當尷尬。

今日是宜蘭接天宮200週年慶典、侯友宜、柯文哲都受邀出席，2陣營的支持者也自動展現尬場的氣勢，柯文哲致詞時簡短說幾句就讓出麥克風，而侯友宜則說了較長的時間。

當侯友宜提到，益者三友，友直、友諒、友多聞；以及宜家、宜國、宜天下的時候，台下的民眾黨支持者疑似因為不耐煩，連續喊出「台灣的選擇柯文哲」、讓侯友宜也不免尷尬，並直呼「別講話，拜託，大家惦惦」，一旁的柯文哲也連忙揮手制止。

不過這個活動還有一個有趣的畫面，主持人在介紹柯侯兩者時，還特別提到「大家都期待兩人同框已久，大家都希望兩人可以藍白合拉」，對此，侯友宜跟柯文哲也都面露微笑。