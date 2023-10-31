攝護腺肥大是成年男性難免會有的情況。根據統計，男性到了50歲，即有半數會有攝護腺肥大症狀，80歲後幾乎9成以上的男性都有攝護腺肥大的困擾，不少男性雖為此困擾，但不知是否該吃藥還是開刀。泌尿科醫師表示，若出現反覆急性尿滯留、反覆性血尿等5症狀，就應安排手術，避免其他共病加劇。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書粉專上表示，攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，當攝護腺肥大找上門時，該如何治療是許多人心中的疑問，許多患者首先會想到「既然攝護腺肥大不是癌症，是不是服藥就好？還是終究會需要手術？」

他表示，一般而言，攝護腺肥大若仍不嚴重，可先以藥物治療，藥物是以甲型阻斷劑和5α還原酶抑制劑為主，可分別達到2效果，一為放鬆攝護腺平滑肌，改善排尿功能，二為抑制體內男性荷爾蒙對攝護腺的刺激，讓攝護腺的體積縮小。

但他提醒，若攝護腺肥大已造成患者出現反覆急性尿滯留、反覆性血尿、反覆泌尿道感染、膀胱結石、慢性尿滯留引起腎水腫等情形，或是其他嚴重症狀，則建議患者安排手術。

陳鈺昕進一步說明，攝護腺肥大手術的正式名稱是經尿道攝護腺刮除術，是採用內視鏡經由尿道將阻塞於膀胱出口的攝護腺組織刮除，以讓患者順暢排尿。不過，對於擔心手術風險的患者，則可選擇攝護腺雷射手術，優點在於快速汽化及切割組織、同步進行凝固止血、熱深度淺，不傷害深部組織，相對更安全。