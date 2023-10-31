香港女星王丹妮因在演出電影《梅艷芳》知名度水漲船高，星途被看好。（國泰電影有限公司提供）

導演陳駿霖過往作品包括電影《一頁台北》、《初戀慢半拍》。（國泰電影有限公司提供）

影帝張孝全將與主演《梅艷芳》的香港新生代女演員王丹妮、《初戀慢半拍》導演陳駿霖（Arvin Chen）合作跨國迷你劇集《苦力》（Coolie），將19世紀古巴的中國「苦力」奴役歷史搬上小螢幕，他將飾演政治流亡者，預計12月前往多明尼加共和國和巴拿馬取景拍攝4個半月。

張孝全興奮表示：「對我而言是一個新的體驗，也一定是很棒的經驗，很期待趕快加入。」陳駿霖和張孝全相當有緣，曾合作過電影《一頁台北》及《10＋10》中的短片《256巷14號5樓之1》，這次再度聯手，表示很開心可以一起建立當年「苦力」的世界，張孝全也說：「距離上次與Arvin導演合作已是好多年前，能夠再合作非常開心！」

近年在《梅艷芳》、《毒舌大狀》有亮眼演出的香港新生代女演員王丹妮，這次有不少英文對白，王丹妮興奮說：「很具挑戰性，自己嚴陣以待，花了很多時間做準備，英文對白對我來說有一定難度，特地找了語言老師練習。」她另外請了硬底子演員謝君豪指導演技，也為此劇減少工作量，花時間鑽研劇本，笑說：「雖然緊張又有壓力，但相當享受，有時會興奮到不想睡！」

製片人朱美蓮表示：「中國奴隸的故事從未被講述，因為它一直被埋藏在更受歡迎的黑人奴隸話題下，我想要講述他們的故事！」導演陳駿霖說道：「『苦力』的世界是一個迷人且獨特多元文化世界，我以前卻從來不知曉它的存在，很期待能讓這個世界重現。」

跨國製作的中英文迷你劇《苦力》是國泰電影公司旗下處女作，由資深電影人朱美蓮創作統籌，韓裔製片人李仁兒（In-Ah Lee）擔任監製，一共八集，主演包括影迷熟悉的張孝全和王丹妮，另集結哥倫比亞演員兼電視名人Mauricio Henao、古巴知名演員Camila Arteche及Sian Chiong。

《苦力》以1800年代中期為背景，古巴種植園主開始販運來自亞洲、特別是中國的契約僕人，俗稱「苦力」，並將他們當奴隸對待。講述來自中國的女孩遠嫁在古巴甘蔗園工作的政治流亡者，並結識一位反對奴隸制度的園主，在中國苦力和非洲奴隸幫助下密謀脫離西班牙帝國統治，爭取獨立。