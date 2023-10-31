明志科技大學日前在校園舉辦境外生就業博覽會，這是校方首次針對應屆畢業的外籍學生提供未來就業機會的管道，也是校方為了持續推動SDGs8「合宜工作 經濟成長」的永續發展目標，提供當前產業對於境外人力的需求。

明志科大研發處研發長陳勝吉表示，此次境外生企業徵才活動共邀請微星科技、欣興電子、全家便利商店、永豐餘等20家國內知名企業，提供科技人員、技術工程師、客服人員及餐飲服務等各類型職缺，共計超過600個就業機會。

明志科技大學國際處表示，目前校內外籍學生主要來自印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國、巴基斯坦及衣索比亞等國家，透過此次活動協助企業延攬在台畢業之優秀外國專業人才，讓優秀國際人才能夠進得來、留得住，並與國內企業及人才相互激盪，讓外籍同學畢業後有機會留台發揮所長，以提升國內產業國際競爭力，為企業培養優秀境外人才。

到現場參加活動的馬來西亞籍及印尼籍學生都認為，透過這樣的活動，有機會與台灣企業主管面對面交流，不僅能了解各產業人才需求及發展趨勢，也可以讓自己提早做準備，以畢業留就業作為努力的目標。

此外，參與徵才企業也回饋，若能爭取外籍同學畢業後順利留台服務，可以提升企業國際競爭力與促進企業人才交流發展，創造彼此雙贏的局面。