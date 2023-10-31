2022年剩最後2個月，根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，11月有19筆補助款陸續入帳，從過去資料來看，其中最多人請領的勞保年金給付，曾有人一口氣拿到5.2萬，相當驚人，提醒民眾留意自己權益，以及補助入帳的時間。

11月的一開始，2日與9日國民年金保險生育給付入帳；15日國民年金保險喪葬給付；16日國民年金保險生育給付；20日則有老農津貼與農民月退休儲金；23日國民年金保險生育給付；24日有國民年金保險老年基本保證年金與國民年金保險原住民給付。

11月尾聲的時候則有較多補助入帳，包括24日國民年金保險老年基本保證年金與國民年金保險原住民給付；29日勞保年金給付、職保年金給付與勞退月退休金（首發+續發案）30日則是國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金及產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助。

詳細請領資格、資訊、金額及入帳時間依照官方公告為主，若有疑問請洽詢勞保局。