日本內閣官房長官松野博一今天宣布，首相岸田文雄將於11月3日至5日訪問菲律賓及馬來西亞，分別跟兩國領袖舉行會談，並預計在菲律賓國會發表演說。

綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，岸田此行將分別跟菲律賓及馬來西亞領袖針對地區情勢、國際社會課題等議題交換意見。

考量加強海洋發展的中國等，松野指出，岸田此次出訪欲確認維持及強化自由且開放的國際秩序方面的合作。

同時，岸田盼透過跟兩國領袖舉行會談，為12月在東京舉辦的東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會做準備。

岸田出訪時預計在菲律賓國會演說，發表日本未來的東南亞外交基本方針。岸田將是第一個在菲律賓國會發表演說的日本首相。

日本時事通信社報導，岸田跟菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預計確認啟動自衛隊與菲律賓軍方之間的「相互准入協定」（RAA）協商。若菲律賓跟日本簽訂RAA，將是繼澳洲、英國之後第3個與日本簽訂RAA的國家。

另外，關於日本政府對理念相同國家提供防衛裝備品等的新框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），岸田屆時料將與菲律賓及馬來西亞展開相關討論，並與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）協議具體支援政策。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1121031