張煒東說，飽受「秋燥」之苦的民眾，可以採用清熱潤燥的方式，像是百合枸杞菊花茶可以輕微緩解。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

皮膚乾燥可以喝百合枸杞菊花茶緩解，也能攝取富有膠質或膠原蛋白的食物保水。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

時序進入秋末，準備進入熱冷氣候的過渡時期，不少民眾發現最近容易口乾舌燥、皮膚乾癢，這些都是典型的「秋燥」症狀。中醫師就提醒，皮膚乾燥可以喝百合枸杞菊花茶緩解，也能攝取富有膠質或膠原蛋白的食物保水；口乾舌燥則可以喝水、吃微酸水果，來減少「秋燥」的不適感。

所謂「秋燥」就是指在立秋過後，夏天進入秋天的過渡期，空氣中的溼度減少，讓環境變乾燥，讓一些體質較為敏感的民眾，會產生身體不適，從中醫的角度來看，初秋燥氣太過易傷津液，也就是秋燥，因此秋天進補建議以滋陰潤燥為主。

衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，「津液」，指的是身體內的水分，以中醫角度來說，秋天身體缺水乾燥稱為「秋燥」，容易出現口乾舌燥、皮膚乾癢、便祕、乾咳、甚至流鼻血等情況，過去還曾發生民眾身體出現許多抓痕就診，後來才發現是因為半夜癢得受不了，自己抓傷的。

張煒東說，飽受「秋燥」之苦的民眾，可以採用清熱潤燥的方式，像是百合枸杞菊花茶可以輕微緩解，若嚴重的話，也可攝取富有膠質或膠原蛋白的食物，像是木耳、蘆薈、雞腳、魚豬皮等，這類食物可以保水，但也要小心血脂或其他慢性病的問題，建議食用前可以問問醫師或營養師。

張煒東說，口乾舌燥只需要多喝些水即可，但若喝水無法改善，可以食用能增加唾液的食物，像是帶微酸性的食物，如檸檬、金桔、金棗、柑橘、酸梅等微酸性的食物，但切記微酸解燥即可。

張煒東強調，「秋燥」的主因是乾燥，所以食物中屬性偏乾燥或刺激的食物，都應該要小心食用，像是餅乾、太乾的麵包、方便脆麵等這類乾燥的食物，就要盡量少碰，還有油炸類、胡椒、辣椒等熱性會加重刺激的食物，也盡量少食用。