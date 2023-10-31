北市士林警分局警員陳信安，2022年12月利用查緝毒品之便，侵吞毒蟲的愷他命並以冰糖調包，新北地檢署30日以貪汙罪嫌並向法院聲押獲准，另外兩名共犯，張姓男子以及李姓女子分別遭到羈押、3萬元交保，士林警分局31日上午召開考績會，認為陳男嚴重影響警譽，記2大過予以免職。

陳男2019年畢業分發，當警察不到2年就請了10個月的侍親假，1年多的育嬰假，去年12月剛復職，在士林警分局警備隊服務，卻因休職期間投資期貨失利，積欠大筆債務，連警察薪水都無法償還，因而將歪腦筋動到查緝毒品上面，利用警察身分假意購買毒品，並將查扣的毒品調包，連同事覺得他剛復職就「搞事」。

士林警分局得知陳男遭羈押禁見後，31日上午立即開考績會，整個過程不到1分鐘，隨即以涉案情節重大，知法犯法，嚴重影響警譽，依警察人員人事條例、公務員考績法規定，決定報請市警局記2大過免職，斷然淘汰。