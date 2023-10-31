太魯閣國家公園白楊步道第4隧道西端出口30日凌晨發生土石崩落，土石幾乎蓋住隧道口，目前步道只開放至第一景觀台。（太魯閣國家公園提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園「白楊步道」才剛開放二個多月，30日凌晨第四隧道口發生大量土石崩塌；太管處指出，目前步道只開放至第一景觀台（步道950m處），修復時間仍無法估計，最近如有安排行程的遊客，請先確認步道開放資訊。

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道，上月因海葵颱風災損，坍方點才剛搶通，沒想到又傳坍方落石；太管處天祥管理站主任高佽指出，工程人員已到現場勘查、評估後續搶修作業。

現場狀況，第四隧道西口崩塌土石為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，隧道西口上方崩塌，幾乎封住隧道。

高佽表示，今早派員勘災，隧道高度超過2公尺、寬度約3公尺，因掉落石塊面積大，隧道能容納的推土機也無法推動，且目前崩塌處狀況還不穩定，將邀專家學者研議清理方式，詳細通行時間仍待評估。

白楊步道全長2.1公里，沿線共有7處隧道，自台電施工道演變而來，路徑大致平坦好走，是著名旅遊景點。因風災後，今年8月15日重新開放，可沿步道一覽峽谷及瀑布的震撼美景，延伸走至水濂洞，而瀑布下方觀景平台與吊橋則仍有疑慮持續封閉，不過昨天凌晨第四隧道口再度發生崩塌。