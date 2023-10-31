女星舒子晨今年5月宣布和小1歲排球選手許美中閃婚，俊男美女的組合讓人看得賞心悅目。昨（30日）夫妻倆拍正式婚紗照，舒子晨搶先在IG限動曝光花絮，3套禮服美翻天。

舒子晨30日在IG限動PO拍婚紗花絮，只見她為了與夕陽餘暉合影，穿著深色繞頸長禮服，摸黑爬上通往頂樓的樓梯，略艱難的任務讓她嚷嚷：「拍個婚紗有必要這樣？」而這套深色貼身禮服，不僅襯托舒子晨的雪白肌膚，美背也一覽無遺。

舒子晨穿著禮服爬樓梯。（圖／IG@swsllowy12、nikita.hsu）

第二套造型，許美中穿白色西裝，舒子晨則頭戴白紗，身穿細肩帶洋裝，小露事業線，展現好身材。第三套，許美中換上灰色西裝，舒子晨改穿鮭魚粉長洋裝，小倆口在白牆前依畏著，相當甜蜜。

舒子晨日前在《小姐不熙娣》自爆交往2個月閃婚，至今過7個月還在熱戀期，回到家一定要脫光光，每天也都會「炒飯」；被問到夫妻倆會不會吵架，舒子晨坦言當然會，「可是當對方一裸體之後就和好了」，因為小倆口的外型都是彼此喜愛的，常常會相視很久，誇讚彼此「你怎麼那麼帥、妳怎麼那麼美」，主持人和來賓聽完都被閃瞎。